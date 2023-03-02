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Между участниками акции и силовиками в районе парламента произошло противостояние
02.03.2023 22:30
В районе, прилегающем к парламенту, на улице Читадзе произошло противостояние между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов.
Ситуация накалилась после того, как участники митинга попытались организовать т.н. коридор позора.
По имеющейся информации, полиция забрала с места несколько человек.
Собравшиеся у парламента протестуют против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
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