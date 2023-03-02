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Между участниками акции и силовиками в районе парламента произошло противостояние


02.03.2023   22:30


В районе, прилегающем к парламенту, на улице Читадзе произошло противостояние между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов.

Ситуация накалилась после того, как участники митинга попытались организовать т.н. коридор позора.

По имеющейся информации, полиция забрала с места несколько человек.

Собравшиеся у парламента протестуют против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».


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