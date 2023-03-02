

Между участниками акции и силовиками в районе парламента произошло противостояние

02.03.2023 22:30





В районе, прилегающем к парламенту, на улице Читадзе произошло противостояние между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов.



Ситуация накалилась после того, как участники митинга попытались организовать т.н. коридор позора.



По имеющейся информации, полиция забрала с места несколько человек.



Собравшиеся у парламента протестуют против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».





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