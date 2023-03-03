

На основании просьбы Саакашвили ему поменяли лечащего врача - гендиректор клиники

03.03.2023 13:36





По словам клинического директора клиники «Вивамед» Зураба Чхаидзе, место лечащего врача Михаила Саакашвили вместо Тамар Даварашвили займет врач-терапевт Луиза Шенгелия.



По его словам, замена лечащего врача произошла по инициативе пациента.



Чхаидзе надеется, что бывший президент хотя бы в этом случае разделит рекомендации врача.



«Ни пациент, ни врач не могли бы сотрудничать, это была инициатива пациента. Еще раз говорю, мы учитываем его психоэмоциональный фон, поэтому учли это его желание, или просьбу, и ее сменила новый врач, терапевт, это Луиза Шенгелия, у которой имеется многолетний опыт. Надеюсь, что хотя бы в этом случае пациент будет больше разделять рекомендации врача», - сказал Зураб Чхаидзе.





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