

Генсек Международной федерации лыжного спорта впечатлен мероприятием в Грузии

03.03.2023 14:16





Делегаты Международной федерации лыжного спорта активно наблюдают за чемпионатом мира по фристайлу, сноуборду и фриски в Бакуриани.



Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта Мишель Вийон отметил, что Грузия заслуживает аплодисментов за такое качество.



«По нашей оценке, все на высоком уровне, мы очень впечатлены уровнем мероприятия, будь то инфраструктура или организация дела. Сами спортсмены и их тренеры очень довольны. У нас нет замечаний. Вы действительно заслуживаете бурных аплодисментов за такое качество», — заявил генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта Мишель Вийон.







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