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29 из задержанных на акции у парламента находятся в административным заключении
03.03.2023 14:35
Освобождены 7 из задержанных у парламента на акции против законопроекта о т.н. агентах иностранного влияния. В административном заключении остаются 29 человек.
Вопрос о наложении на задержанных административной меры рассмотрит Тбилисский городской суд.
Как сообщили «IPN» в МВД, все лица задержаны на основании статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, что подразумевает мелкое хулиганство и сопротивление полиции.
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