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29 из задержанных на акции у парламента находятся в административным заключении


03.03.2023   14:35


Освобождены 7 из задержанных у парламента на акции против законопроекта о т.н. агентах иностранного влияния. В административном заключении остаются 29 человек.

Вопрос о наложении на задержанных административной меры рассмотрит Тбилисский городской суд.

Как сообщили «IPN» в МВД, все лица задержаны на основании статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, что подразумевает мелкое хулиганство и сопротивление полиции.


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