

Хартия журналистской этики Грузии осуждает задержание журналистов

03.03.2023 16:02





Хартия журналистской этики Грузии осуждает задержание журналистов на митинге возле парламента.



«Хартия осуждает арест представителя СМИ и вмешательство со стороны парламента в журналистскую деятельность представителей СМИ. Это нарушение и преступление Уголовного кодекса Грузии (статья 154). Подобное отношение к СМИ не допустимо», — говорится в заявлении.



Хартия журналистской этики Грузии отмечает, что при задержании редактора «Публика» Зуры Вардиашвили правоохранителям объяснили, что он журналист, но его все равно задержали.



Накануне на митинге возле парламента полиция задержала директора издания «Публика» Зуру Вардиашвили и журналиста издания «Табула».





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