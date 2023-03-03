

Советы по вопросам религий и меньшинств считают «недопустимым» принятие закона об «агентах»

03.03.2023 16:25





Советы по вопросам религий и этнических меньшинств при народном защитнике Грузии выражают «крайнюю обеспокоенность» в связи с законопроектами российского типа об «агентах иностранного влияния», поддержанных парламентским большинством, заявив, что целью этих законопроектов является «дискредитация всего гражданского общества» и «создание для него враждебной среды».



«Представленные законопроекты противоречат непоколебимой воле граждан Грузии, выраженной в связи с интеграцией в евроатлантические структуры, провозглашенным в Конституции Грузии целям и правам человека», – говорится в заявлении советов, которое было опубликовано 2 марта.



«Принятие закона напрямую повлечь одновременное нарушение нескольких прав, в частности, свободы выражения, свободы объединения, свободы религии, неприкосновенности личности жизни», – отмечают советы и подчеркивают, что «их принятие будет тревожным и разрушительным для демократического развития страны».



В то же время советы поясняют, что законодательная инициатива объявляет организации гражданского общества, средства массовой информации, а также благотворительные и религиозные объединения «иностранными агентами» и «принижает всю их деятельность и роль в обществе».



«Закон будет препятствовать проектам развития в благотворительной, социальной, гуманитарной, образовательной, научно-исследовательской сферах, в сфере здравоохранения, культуры, спорта, экологии, сельского хозяйства, а также реализации программ государственного или общественного значения, нанесет ущерб бенефициарам организаций гражданского общества», поясняют советы и считают его принятие «недопустимым».



«Принятие в любой форме закона об агентах иностранного влияния нанесет огромный вред всей стране, нанесет тяжелейший удар по всему процессу гражданской интеграции и развития культуры толерантности», – говорится в заявлении советов.



Civil Georgia

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