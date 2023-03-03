

В Грузии начался сбор подписей под петицией «Миллион подписей за ЕС»

03.03.2023 16:38









Заявленная цель — собрать миллион подписей жителей Грузии.



Дословно, перевод полного текста:



«Я, гражданин Грузии, независимо от моей политической принадлежности, поддерживаю предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС и вступление Грузии в Европейский Союз и НАТО.



Поскольку правительство Грузии не выполняет возложенное Конституцией обязательство относительно вступления Грузии в Европейский Союз и НАТО, я согласен с тем, что представители прозападной оппозиции будут вести переговоры с нашими западными партнерами от моего имени. По важнейшему вопросу о статусе кандидата в члены ЕС и, как следствие, о вступлении Грузии в ЕС и НАТО.»



Сбор подписей ранее анонсировали три оппозиционные партии — «Гирчи больше свободы», «Дроа» и «Стратегия Агмашенебели».



«Цель кампании – выразить мнение грузинского народа о том, что Грузия достойна быть членом Европейского Союза и НАТО, и ни одно правительство может пересмотреть эту цель», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, своим планом принять закон об иноагентах и тем самым заклемить неправительственные организации и СМИ, власти подтвердили, что хотят вести страну по российскому пути и этому надо противостоять.



Это не единственная инициатива оппозиции в ответ на проекты закона об иноагентах, которые уже начали рассматривать комитеты парламента.



Единое Национальное движение сегодня объявило, что создает Реестр агентов российского влияния, а партия «За Грузию, зарегистрировала в парламенте законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта — Российской Федерации».



В ответ на волну критики и в Грузии и со стороны международных организаций, власти заявляют, что идея закона об иноагентах не противоречит демократическим принципам, а направлена на прозрачность источников финансирования из-за рубежа.



Оба варианта будущего закона об иноагентах на фоне акций протеста оппозиции, представителей СМИ и НПО сегодня одобрили парламентские комитеты по международным отношениям и обороне.



Ожидается, что комитет по юридическим вопросам обсудит законопроекты на следующей неделе. Сбор подписей под петицией о поддержке вступления Грузии в Евросоюз и НАТО начался в сети.Заявленная цель — собрать миллион подписей жителей Грузии.Дословно, перевод полного текста:«Я, гражданин Грузии, независимо от моей политической принадлежности, поддерживаю предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС и вступление Грузии в Европейский Союз и НАТО.Поскольку правительство Грузии не выполняет возложенное Конституцией обязательство относительно вступления Грузии в Европейский Союз и НАТО, я согласен с тем, что представители прозападной оппозиции будут вести переговоры с нашими западными партнерами от моего имени. По важнейшему вопросу о статусе кандидата в члены ЕС и, как следствие, о вступлении Грузии в ЕС и НАТО.»Сбор подписей ранее анонсировали три оппозиционные партии — «Гирчи больше свободы», «Дроа» и «Стратегия Агмашенебели».«Цель кампании – выразить мнение грузинского народа о том, что Грузия достойна быть членом Европейского Союза и НАТО, и ни одно правительство может пересмотреть эту цель», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.По его словам, своим планом принять закон об иноагентах и тем самым заклемить неправительственные организации и СМИ, власти подтвердили, что хотят вести страну по российскому пути и этому надо противостоять.Это не единственная инициатива оппозиции в ответ на проекты закона об иноагентах, которые уже начали рассматривать комитеты парламента.Единое Национальное движение сегодня объявило, что создает Реестр агентов российского влияния, а партия «За Грузию, зарегистрировала в парламенте законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта — Российской Федерации».В ответ на волну критики и в Грузии и со стороны международных организаций, власти заявляют, что идея закона об иноагентах не противоречит демократическим принципам, а направлена на прозрачность источников финансирования из-за рубежа.Оба варианта будущего закона об иноагентах на фоне акций протеста оппозиции, представителей СМИ и НПО сегодня одобрили парламентские комитеты по международным отношениям и обороне.Ожидается, что комитет по юридическим вопросам обсудит законопроекты на следующей неделе.





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