|
|
|
В Грузии начался сбор подписей под петицией «Миллион подписей за ЕС»
03.03.2023 16:38
Сбор подписей под петицией о поддержке вступления Грузии в Евросоюз и НАТО начался в сети.
Заявленная цель — собрать миллион подписей жителей Грузии.
Дословно, перевод полного текста:
«Я, гражданин Грузии, независимо от моей политической принадлежности, поддерживаю предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС и вступление Грузии в Европейский Союз и НАТО.
Поскольку правительство Грузии не выполняет возложенное Конституцией обязательство относительно вступления Грузии в Европейский Союз и НАТО, я согласен с тем, что представители прозападной оппозиции будут вести переговоры с нашими западными партнерами от моего имени. По важнейшему вопросу о статусе кандидата в члены ЕС и, как следствие, о вступлении Грузии в ЕС и НАТО.»
Сбор подписей ранее анонсировали три оппозиционные партии — «Гирчи больше свободы», «Дроа» и «Стратегия Агмашенебели».
«Цель кампании – выразить мнение грузинского народа о том, что Грузия достойна быть членом Европейского Союза и НАТО, и ни одно правительство может пересмотреть эту цель», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
По его словам, своим планом принять закон об иноагентах и тем самым заклемить неправительственные организации и СМИ, власти подтвердили, что хотят вести страну по российскому пути и этому надо противостоять.
Это не единственная инициатива оппозиции в ответ на проекты закона об иноагентах, которые уже начали рассматривать комитеты парламента.
Единое Национальное движение сегодня объявило, что создает Реестр агентов российского влияния, а партия «За Грузию, зарегистрировала в парламенте законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта — Российской Федерации».
В ответ на волну критики и в Грузии и со стороны международных организаций, власти заявляют, что идея закона об иноагентах не противоречит демократическим принципам, а направлена на прозрачность источников финансирования из-за рубежа.
Оба варианта будущего закона об иноагентах на фоне акций протеста оппозиции, представителей СМИ и НПО сегодня одобрили парламентские комитеты по международным отношениям и обороне.
Ожидается, что комитет по юридическим вопросам обсудит законопроекты на следующей неделе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна