

«Надо объединиться, иначе у наших детей не будет будущего» — Тамрико Чохонелидзе

03.03.2023 18:36





«Для меня лично это очень большая стена, возведенная между Грузией и Западом», — так певица Тамрико Чохонелидзе оценивает аналог российского закона об «иноагентах», принять который планирует Парламент Грузии.



Чохонелидзе говорит, что принятие этого закона грозит Грузии диктатурой, а все, кто останется в стране и публично выразит неприемлемое для властей мнение, будут объявлены агентами.



«Тот, кто это поддержит, подписывается под российскую диктатуру. У меня ощущение, что они боятся свободы, свободной воли и критического мнения. Поэтому и вносят все это, чтобы прямо сказать Европе — пусть никто не мечтает, что Грузия когда-либо вернется в Европу», — сказала она «Netgazeti».



Певица отмечает, что не представляет, как подобный процесс можно оправдывать, независимо от политических или партийных взглядов.



«Мы все должны объединиться, иначе у наших детей не будет будущего. Многие из них [инициаторов закона] отправили своих детей [в Европу], с удовольствием поехали бы и с семьями, почему они не едут в Россию?», — спрашивает певица.



Чохонелидзе также заявила, что закон напоминает ей репрессии 1930-ых годов и подчеркнула, что сегодня в Грузии развиваются идентичные события. Она указывает, что закон затронет не только СМИ и НПО, но и всех, как это произошло в России.



«Проблемы будут абсолютно у всех, начиная от фермера, заканчивая всеми теми, кто выразит иное мнение. Начнутся доносы. Это тенденция внедрения тотального страха. Если народ не массово не встанет и не заявит, что надо противостоять этому невежеству, страна погибнет», — заявила она.





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