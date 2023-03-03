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«Надо объединиться, иначе у наших детей не будет будущего» — Тамрико Чохонелидзе
03.03.2023 18:36
«Для меня лично это очень большая стена, возведенная между Грузией и Западом», — так певица Тамрико Чохонелидзе оценивает аналог российского закона об «иноагентах», принять который планирует Парламент Грузии.
Чохонелидзе говорит, что принятие этого закона грозит Грузии диктатурой, а все, кто останется в стране и публично выразит неприемлемое для властей мнение, будут объявлены агентами.
«Тот, кто это поддержит, подписывается под российскую диктатуру. У меня ощущение, что они боятся свободы, свободной воли и критического мнения. Поэтому и вносят все это, чтобы прямо сказать Европе — пусть никто не мечтает, что Грузия когда-либо вернется в Европу», — сказала она «Netgazeti».
Певица отмечает, что не представляет, как подобный процесс можно оправдывать, независимо от политических или партийных взглядов.
«Мы все должны объединиться, иначе у наших детей не будет будущего. Многие из них [инициаторов закона] отправили своих детей [в Европу], с удовольствием поехали бы и с семьями, почему они не едут в Россию?», — спрашивает певица.
Чохонелидзе также заявила, что закон напоминает ей репрессии 1930-ых годов и подчеркнула, что сегодня в Грузии развиваются идентичные события. Она указывает, что закон затронет не только СМИ и НПО, но и всех, как это произошло в России.
«Проблемы будут абсолютно у всех, начиная от фермера, заканчивая всеми теми, кто выразит иное мнение. Начнутся доносы. Это тенденция внедрения тотального страха. Если народ не массово не встанет и не заявит, что надо противостоять этому невежеству, страна погибнет», — заявила она.
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