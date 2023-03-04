

Хачапуридзе не исключил, что польских экспертов могут не впустить к Саакашвили

04.03.2023 12:32





По словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, вопрос о допуске польских врачей к Михаилу Саакашвили связан с демаршем, поданным в Минюст Грузии от имени стран ЕС.



Хачапуридзе прокомментировал заявление Минюста, в котором говорится, что заявление о том, что вопрос допуска польских врачей к Саакашвили был решен в результате встречи послов стран ЕС с министром юстиции, лишено основания.



«По нашей информации, собираются приехать польские специалисты. Это было вызвано демаршем 27 стран ЕС, представленным министру юстиции Грузии. По нашей информации, они должны приехать, и если Министерство юстиции не даст им на это разрешения, то это их дело, и мы не можем на него повлиять», — сказал Хачапуридзе.



Кроме того, адвокат не исключил, что польских экспертов могут не допустить к Михаилу Саакашвили.



«Конечно, я допускаю этот факт, потому что период лечения Саакашвили был насыщен подобными действиями. Вы помните, что американских экспертов заставили месяцами дожидаться разрешения, и стороне защиты потребовались большие усилия, чтобы добиться такого результата. Посмотрим, понаблюдаем, повторится ли то же самое в этом случае. Мы работаем в этом направлении, Европейский Союз работает в этом направлении, а остальное мы увидим», — сказал Хачапуридзе.







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