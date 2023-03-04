

Грузина погубило желание посмотреть игру Хвичи Кварацхелия

04.03.2023 16:35





Сотрудники пограничной полиции аэропорта Каподичино в Неаполе арестовали 38-летнего грузина, приговоренного судом Греции к 10 годам лишения свободы за покушение на убийство двух граждан в октябре 2012 года.



Итальянские СМИ пишут, что гражданин Грузии прибыл в Неаполь чартерным рейсом, чтобы вместе с другими грузинскими болельщиками Хвичи Кварацхелия побывать на футбольном матче «Наполи» — «Лацио».



По информации итальянских СМИ, личность мужчины была установлена ​​в рамках проводимых пограничной полицией превентивных мер, которые направлены на борьбу с нелегальной миграцией.





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