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Грузина погубило желание посмотреть игру Хвичи Кварацхелия
04.03.2023 16:35
Сотрудники пограничной полиции аэропорта Каподичино в Неаполе арестовали 38-летнего грузина, приговоренного судом Греции к 10 годам лишения свободы за покушение на убийство двух граждан в октябре 2012 года.
Итальянские СМИ пишут, что гражданин Грузии прибыл в Неаполь чартерным рейсом, чтобы вместе с другими грузинскими болельщиками Хвичи Кварацхелия побывать на футбольном матче «Наполи» — «Лацио».
По информации итальянских СМИ, личность мужчины была установлена в рамках проводимых пограничной полицией превентивных мер, которые направлены на борьбу с нелегальной миграцией.
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