

В Тбилиси был ранен священнослужитель

05.03.2023 11:13





В Тбилиси был ранен священнослужитель. Инцидент произошел в 4-м микрорайоне Нуцубидзе, возле церкви.



Сообщается, что злоумышленник поджидал пострадавшего у храма. Священнослужитель с четырьмя ножевыми ранениями был доставлен в больницу.



Подозреваемого задержали спустя несколько часов. Им оказался в прошлом судимый Г.Б. 1981 года рождения. Правоохранители изъяли оружие преступления — нож.



Расследование ведется по первой части 117-й статьи УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), которая предполагает до 7 лет тюрьмы.





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