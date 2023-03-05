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В Тбилиси был ранен священнослужитель
05.03.2023 11:13
В Тбилиси был ранен священнослужитель. Инцидент произошел в 4-м микрорайоне Нуцубидзе, возле церкви.
Сообщается, что злоумышленник поджидал пострадавшего у храма. Священнослужитель с четырьмя ножевыми ранениями был доставлен в больницу.
Подозреваемого задержали спустя несколько часов. Им оказался в прошлом судимый Г.Б. 1981 года рождения. Правоохранители изъяли оружие преступления — нож.
Расследование ведется по первой части 117-й статьи УК Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), которая предполагает до 7 лет тюрьмы.
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