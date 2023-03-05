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Варлам Липартелиани – победитель «Большого шлема» в Ташкенте


05.03.2023   17:59


Грузинский дзюдоист Варлам Липартелиани – чемпион «Большого шлема», проходящего Ташкенте.

В весовой категории 100 кг спортсмен в финальном поединке победил ипоном Аарона Фара из Австрии.

Варлам Липартелиани принес сборной Грузии первую золотую медаль на «Большом шлеме» в Ташкенте.


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