

Варлам Липартелиани – победитель «Большого шлема» в Ташкенте

05.03.2023 17:59





Грузинский дзюдоист Варлам Липартелиани – чемпион «Большого шлема», проходящего Ташкенте.



В весовой категории 100 кг спортсмен в финальном поединке победил ипоном Аарона Фара из Австрии.



Варлам Липартелиани принес сборной Грузии первую золотую медаль на «Большом шлеме» в Ташкенте.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





