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Варлам Липартелиани – победитель «Большого шлема» в Ташкенте
05.03.2023 17:59
Грузинский дзюдоист Варлам Липартелиани – чемпион «Большого шлема», проходящего Ташкенте.
В весовой категории 100 кг спортсмен в финальном поединке победил ипоном Аарона Фара из Австрии.
Варлам Липартелиани принес сборной Грузии первую золотую медаль на «Большом шлеме» в Ташкенте.
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