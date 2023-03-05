

«Наше правительство тащит нас в Россию» — кардиолог Гиорги Папиашвили о законе об «иноагентах»

05.03.2023 18:06





Член правления Ассоциации сердечного ритма Грузии, кардиолог-аритмолог доктор Гиорги Папиашвили высказал свое мнение о намерении властей Грузии принять аналог российского закона об «агентах иностранного влияния».



«Я врач, и если сегодня я заслужил доверие пациентов и могу предложить им качественное лечение западных стандартов, то это благодаря тому, что в свое время мое профессиональное образование в Европе финансировалось сначала Всемирной федерацией сердца, а затем Европейской ассоциацией сердечного ритма, не говоря уже о многочисленных текущих курсах обучения новым методам и технологиям на тренингах или образовательных мероприятиях, и мой пример — это просто капля в море.



Профессиональное образование и развитие многих моих коллег финансируется западными организациями и донорами. Эти люди потом возвращаются сюда и применяют полученные там знания в лечении наших пациентов.



Разработки не только в моей сфере деятельности, но практически всех сферах основана на западных технологиях, знаниях и полученной при их помощи, а наше правительство вновь объявляет их врагами и тащит нас в Россию, от которой мы ничего, кроме вреда, не помним», — заявил Гиорги Папиашвили.



В Парламент Грузии представлены два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».



Посольства ведущих стран Запада и международных институтов заявили о крайней нежелательности их принятия. По их оценке, это может негативно отразится на евроинтеграционном процессе Грузии.



С аналогичной оценкой выступили пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс, Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, Посол Евросоюза Павел Герчинский, Посол США Келли Дегнан и Посол Великобритании Марк Клейтон.



Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-директор Совета национальной безопасности США Фиона Хилл заявили: «Грузия стала местом, комфортным для Путина… Она уже не может быть лучом демократии, которую мы рекламировали в 2008 году».



Против законопроекта выступили грузинские НПО, СМИ, рабочие профсоюзы, ассоциация фермеров и студенческие организации. Представительство ООН в Грузии и Глава USAID, также призывали не принимать этот законопроект.



Несмотря на столь острую реакцию Запада и местного общества, лидер «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что «один из двух законопроектов обязательно будет принят».



Президент Грузии Саломе Зурабишвили указала, что наложит вето на закон об «иноагентах». Однако ранее Парламент Грузии преодолел вето президента на критикуемый ЕС закон о прослушке.





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