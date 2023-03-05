

Сборная Грузии по регби обыграла Румынию и вышла в финал Чемпионата Европы

05.03.2023 18:09





Сборная Грузии по регби в полуфинале Чемпионата Европы по регби в Тбилиси обыграла сборную Румынии со счетом 31:7, и 19 марта сыграет в финале с португальцами.



Помимо выхода в финал чемпионата Европы по регби, грузины в 16-й раз выиграли Кубок Антимоза Ивериели, который традиционно с 2002 года разыгрывается во взаимных встречах между Грузией и Румынией (кроме матчей, проводимых под эгидой чемпионата мира), румыны выигрывали этот кубок 6 раз.



Таким образом, 19 марта в испанском городе Бадахос сборная Грузии сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы по регби. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Перед этим, в 20:15, в матче за бронзу встретятся сборные Испании и Румынии.





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