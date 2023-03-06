

«Будущее Грузии может быть только европейским, это не подлежит пересмотру» — Шота Арвеладзе

06.03.2023 14:41





Бывший игрок сборной Грузии по футболу Шота Арвеладзе, считает, что закон или правительство не должны иметь такие рычаги, с помощью которых, из-за иного мнения или деятельности, можно заклеймить человека назвав его агентом.



По словам Арвеладзе, «будущее Грузии может быть только европейским и это не подлежит пересмотру».



Как отметил бывший игрок сборной Грузии, со дня возвращения независимости, Грузии удалось стать лучшей страной, «но на таком ответственном этапе мы не должны насильственно создавать проблемы», на пути к евроинтеграции.



«Почти столетие назад Советский Союз считал Сандро Ахметели, Михеила Джавахишвили и многих великих грузин агентами и шпионами, правильной и патриотической деятельности которых история, наконец, дала точную оценку. Никакой закон или правительство не могут сделать человека агентом из-за другого мнения или деятельности, мы оставили это в прошлом. Это направлено на ограничение конкуренции, инакомыслия и свободы.



Наличие этого рычага означает цензуру и контроль инакомыслящих людей — никто не хочет, чтобы его называли агентом. Не этого хотел и Паоло Яшвили, который стал жертвой репрессий и осуждался советской системой даже после своей смерти», — говорит Шота Арвеладзе.



По его словам, нельзя не разделять позицию ученых, преподавателей, студентов, писателей и других людей, что что-то делается не так:



«Уже несколько дней я слушаю фермеров, людей, живущих в горах, предпринимателей, ученых, учителей, студентов, писателей, художников, академиков, опытных дипломатов — их четкую позицию нельзя разделить, не может столь многим интеллигентным людям казаться, что что-то делается не так. Мы должны быть честными с собой и будущим наших детей. Все, что угрожает и создает угрозу их и нашему будущему, служит тому, чтобы идти в неправильном направлении», — говорит Шота Арвеладзе.





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