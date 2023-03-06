

Патриархия Грузии объявила о 67-м массовом крещении младенцев

06.03.2023 16:14





Патриархия Грузии объявила о планируемом шестьдесят седьмом массовом крещении младенцев.



Уже 15 лет как глава Грузинской Православной церкви, Католикос-Патриарх ввел эту традицию и сам становится крестным отцом третьих и последующих детей в семье.



Крестниками Патриарха таким образом стали не менее 40 тысяч детей в Грузии.



Регистрация на участие в крещении будет проходить в Патриархии Грузии с 13 по 19 марта, с 12.00 до 16.00.



Список документов, которые необходимо предоставить, указан на сайте Патриархии.





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