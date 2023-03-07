

Футбольный клуб «Динамо Тбилиси» выступил с политическим заявлением

07.03.2023 10:33





Старейший футбольный клуб Грузии — «Динамо» Тбилиси, впервые в своей истории выступил с политическим заявлением. Заявление касается законопроекта о т.н. иноагентах, принять который планирует правящая партия.



«Динамо» Тбилиси, как один из носителей грузинской идентичности, есть и будет одной из главных движущих сил самовыражения грузинского народа. Наш клуб, большая динамовская семья, поддерживает европейский путь Грузии, и любую инициативу, которая мешает на этом пути, мы рассматриваем как угрозу.



Как и наш футбол, наша страна нуждается в большем развитии, и большая часть населения Грузии неоднократно заявляла, что видит возможность этого развития только в европейской семье. Присоединение к Европейскому Союзу должно быть одной из главных целей нашей страны, и правомерность этого пути не должна подлежать пересмотру».



Клуб сделал заявление на фоне дискуссий в Грузии по поводу принимаемого парламентом закона об иноагентах.



Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США. Несколько сотен НПО и СМИ Грузии подписали заявление против принятия в Грузии подобного закона.



Парламент Грузии принял к рассмотрению сразу два законопроекта «об иноагентах», несмотря на общественные протесты и предупреждения западных партнеров.

Оба проекта инициировало афелированное с властями движение «Сила народа»: первый называется «О прозрачности иностранного влияния», второй — «О регистрации иностранных агентов».



Второй вариант, утверждали в «Силе народа», полностью был скопирован с американского.



Правящая партия заявила, что поддержит оба законопроекта в первом чтении, после чего они будут направлены в Венецианскую комиссию.





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