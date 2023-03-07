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Tbilisi Open Air: лишь люди, лишенные добра и всяких ценностей, могли бы придумать этот закон
07.03.2023 11:08
В Tbilisi Open Air/ AlterVision призвали парламент не принимать закон об иноагентах.
«Tbilisi Open Air в этом году исполняется 14 лет. Конечно, это очень короткий срок по сравнению с тем временем, которое наша страна и народ провели в борьбе за свободу против российской оккупации.
Сейчас самый важный, переломный момент в жизни людей, которые выросли вместе с нами и теперь являются взрослыми и полноправными гражданами страны, находящейся в той же борьбе. Свобода – главная ценность нашего фестиваля, и это не пустой лозунг.
Сегодня эти объединившие и сблизившие нас ценности находятся под серьезной угрозой. Лишь люди, лишенные добра и всяких ценностей, могли бы подумать о введении такого закона, да еще и в стране, которая столько боролась за свободу и лучше всех знает ей цену. Мы с вами, вместе строившие этот фестиваль, знаем, что созидать трудно, а разрушать легко — несмотря на это, никто не может ничего у нас отнять и разрушить. Эти позорные люди не должны осуществить свой план, они и не осуществят его», — сказано в заявлении.
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