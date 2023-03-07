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Люди с ограниченными возможностями здоровья выступили против закона об иноагентах
07.03.2023 11:24
Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья выступили против рассмотрения парламентом закона об агентах иностранного влияния. Авторы заявили, что эта инициатива наносит вред не только СМИ и НПО, но и уязвимым группам.
«Большая часть трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями здоровья работает в неправительственных организациях, большинство лиц с ограниченными возможностями хотя бы раз пользовались программами, услугами и сервисами, реализуемыми благодаря иностранному финансированию. Именно благодаря иностранным донорам у нас есть Конвенция о правах лиц с ограниченными возможностями, инклюзивное образование в школах, альтернатива крупным учреждениям — жилье семейного типа, бесплатные обучающие курсы для людей с инвалидностью и т.д. Сам Рати Ионатамишвили, который должен представлять голос людей с ограниченными возможностями в законодательном органе, годами сотрудничает с неправительственными организациями, получает большое финансирование из иностранных источников. Он внес большой вклад в развитие неправительственных организаций.
Вместе с тем, указанный законопроект представляет угрозу нашим европейским устремлениям, а целью молодых людей с инвалидностью является Европейский Союз. Поэтому вы обязаны учитывать наши нужды и интересы, не поддерживать российский законопроект, направленный против нас!» — говорится в заявлении.
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