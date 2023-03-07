

Управление мусульман Грузии выступило с поддержкой европейского курса страны

07.03.2023 11:45





Управление мусульман Грузии выступило с поддержкой европейского курса страны и осудило рассматриваемый парламентом закон об иноагентах.



«Управление мусульман Грузии полностью поддерживает европейский выбор большей части населения Грузии по членству в европейской семье и принадлежность к свободному миру, и будет и впредь оставаться верным этому выбору и ценностям. Европейское стремление Грузии закреплено Конституцией. Наша страна исторически была и остается сегодня разнообразной, что является нашим национальным и культурным богатством. Мы все вместе строим демократическое государство, где будут защищены права каждого гражданина. Да будет так, что скоро мы все будем жить в едином и сильном государстве. Боже, благослови Грузию! Аминь!» — сказано в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





