|
|
|
Управление мусульман Грузии выступило с поддержкой европейского курса страны
07.03.2023 11:45
Управление мусульман Грузии выступило с поддержкой европейского курса страны и осудило рассматриваемый парламентом закон об иноагентах.
«Управление мусульман Грузии полностью поддерживает европейский выбор большей части населения Грузии по членству в европейской семье и принадлежность к свободному миру, и будет и впредь оставаться верным этому выбору и ценностям. Европейское стремление Грузии закреплено Конституцией. Наша страна исторически была и остается сегодня разнообразной, что является нашим национальным и культурным богатством. Мы все вместе строим демократическое государство, где будут защищены права каждого гражданина. Да будет так, что скоро мы все будем жить в едином и сильном государстве. Боже, благослови Грузию! Аминь!» — сказано в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна