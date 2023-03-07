Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Футбольные клубы Грузии осудили законопроекты об иноагентах


07.03.2023   11:54


Грузинские футболисты выступили с осуждением рассматриваемых парламентом законопроектов об иноагентах.

Заявления опубликовали «Динамо-Тбилиси», «Динамо-Сухуми», ФК «Гагра» и ФК «Зестафони».

«Европейская интеграция Грузии – единственный способ объединить нашу страну, положить конец российской оккупации и осуществить мечту каждого из нас о проведении домашних матчей в Сухуми!!!

Все, что будет мешать евроинтеграции нашей страны, должно быть предотвращено! 90% нашей страны выбрали евроатлантический путь, путь, который принесет еще больше развития нашей стране! Больше свободы слова и мнений! И самое главное безопасность от российской агрессии!», — сказано в заявлении «Динамо-Сухуми».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна