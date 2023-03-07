

Футбольные клубы Грузии осудили законопроекты об иноагентах

07.03.2023 11:54





Грузинские футболисты выступили с осуждением рассматриваемых парламентом законопроектов об иноагентах.



Заявления опубликовали «Динамо-Тбилиси», «Динамо-Сухуми», ФК «Гагра» и ФК «Зестафони».



«Европейская интеграция Грузии – единственный способ объединить нашу страну, положить конец российской оккупации и осуществить мечту каждого из нас о проведении домашних матчей в Сухуми!!!



Все, что будет мешать евроинтеграции нашей страны, должно быть предотвращено! 90% нашей страны выбрали евроатлантический путь, путь, который принесет еще больше развития нашей стране! Больше свободы слова и мнений! И самое главное безопасность от российской агрессии!», — сказано в заявлении «Динамо-Сухуми».





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