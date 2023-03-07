

Законопроекты об «иноагентах» противоречат Конституции Грузии – участники Программы Фулбрайта для студентов

07.03.2023 13:12





Участники стипендиальной программы Госдепартамента США «Программа Фулбрайт для иностранных студентов» на 2020-2024 годы выступили с совместным заявлением, в связи с обсуждением в Грузии законопроектов «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния».



«Даже рассмотрение, не то что принятие, этих законопроектов является препятствием для демократического развития страны и противоречит Конституции Грузии, в частности, ее статье 78, в которой четко выражен выбранный гражданами Грузии стратегический курс страны — европейский и Евроатлантическая интеграция», — указано в заявлении.



Как указывают стипендиаты, вышеупомянутые законопроекты были однозначно негативно оценены международным сообществом. Местные организации также негативно отреагировали на законопроекты и четко заявили, что требование о регистрации их в качестве «агентов» может остановить финансирование или существование этих организаций. По их словам, принятие такого закона, непосредственно затронет различные группы общества, которым жизненно важна помощь оказываемая этими организациями.



В заявлении также отметается, что законопроекты нанесут ущерб развитию образования, науки и технологий в стране, поскольку это ставит под угрозу возможность молодежи воспользоваться преимуществами, предоставляемыми программами, поддерживаемыми международными организациями.



«С 2014 года Магистерская программа Фулбрайт дала десяткам молодых людей Грузии возможность продолжить обучение и углубить свои знания в ведущих университетах США. Это было бы невозможно без поддержки Госдепартамента США. Программа включает в себя не только обучение в университете, но и доступ к многочисленным научным исследованиям и работам, различные виды обучения, подкрепленные практикой, участие в международных конференциях, открытие новых людей и возможностей, возможность временного трудоустройства и накопления опыта в ведущих американских организаций и, главное, нашей страны», — пишут участники программы.



«В стране рассматриваются такие законопроекты, которые находятся в прямом противоречии с теми ценностями, которые мы обсуждаем в академических кругах.



Мы продолжаем изучать и углублять свои знания по разным направлениям: медицинская генетика и диагностическая геномика, авиастроение, государственное управление, право, образовательная политика, права человека, международные отношения, природоохранная биология, образование, демография, геоинформационные системы и картографирование, национальная безопасность, микроэлектроника и фотоника, однако нас объединяет одно – способствовать демократическому развитию Грузии, выражающему волю общества и национальный интерес государства. Наша цель – защита ценностей, основанных на социальных, экономических, культурных, гражданских и политических правах человека и равном признании этих прав.



Мы призываем правящую партию не принимать законы «О регистрации иностранных агентов» и «О прозрачности иностранного влияния». Это нанесет вред каждой группе нашего общества и затормозит прогресс страны», — указано в обращении.





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