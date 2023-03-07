

Журналистка «Имеди» подвергла критике авторов законопроектов об «иноагентах»

07.03.2023 14:16





Журналистка провластной телекомпании «Имеди» Кети Парцхаладзе, подвергла критике авторов законопроектов об «иноагентах».



Она напомнила, что Грузия подала заявку на членство в ЕС, и реализует рекомендации, среди которых одним из основных направлений является усовершенствование законодательства Грузии.



«И то, что сегодня, спустя столько лет, когда ЕС выразило озабоченность по поводу новой инициативы, что она была бы несовместима со стремлениями Грузии в Европейской Союз, с нормами и ценностями Евросоюза, как это можно не учитывать?



Когда Америка говорит вам, мы глубоко обеспокоены его возможными последствиями для свободы слова и демократии в Грузии. И есть огромное количество людей внутри страны, которые выразили обеспокоенность, таких людей, кого напрямую не затрагивает действие этого закона, они не представляют неправительственный сектор (об этих людях, нельзя сказать, что они не читали и так рассуждают, или они плохо поняли прочитанное).



То, что последовало такое возмущение и то что власть осталась в изоляции, как это не перевешивает цель инициаторов, какими бы благородными ни были их интересы?



Не может быть никаких аргументов [типа]:«Если Европа просит нас освободить Мишу, и мы должны его освободить?», или: «Разве мы не должны знать, откуда какие-то движения происходят?» и т. д. и т. п., пишет Кети Парцхаладзе, работающая в программе «Неделя Имеди».





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