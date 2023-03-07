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Грузинские стартапы: закон об иноагентах поставит нас в зависимость от нестабильного российского рынка
07.03.2023 15:15
Грузинские стартапы выступили против закона об иноагентах. Они призвали парламентариев не поддерживать закон, который поставит большую часть грузинских производителей в зависимость от нестабильного и низкодоходного рынка России.
«Сотрудничество с западными странами и западными организациями является очень важным для экономического развития страны, это дало многим предпринимателям и стартапам возможность вывести свои идеи на более широкий рынок, получить знания, образование и внести свой вклад в трудоустройство многих людей и развитие страны в целом.
Мы прекрасно понимаем, что 80% развития экосистемы происходит от проектов, инициированных организациями, которые вы планируете объявить агентами иностранного влияния, этот закон коснется не только их, но и каждого человека, воспользовавшегося этими возможностями <>.
Упомянутый законопроект затормозит важные процессы и не позволит грузинским предпринимателям выйти и закрепиться на европейском и американском рынках. Это поставит большую часть грузинских производителей в зависимость от нестабильного, рискованного и низкодоходного рынка России.
Законопроект, разделяющий подход Российской Федерации, лишает нашу страну возможности развиваться и проявляет враждебность по отношению к ее партнерам», — сказано в заявлении.
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