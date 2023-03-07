

«Пусть сажают в тюрьму, этому закону я следовать не буду» — Гуджабидзе о законе об «иноагентах»

07.03.2023 15:42





«Не могу сказать что за закон, российский или американский, это не имеет особого смысла, так как закон — катастрофа. Ужас, возвращение в СССР. Если это примут, наверно будут и следующие шаги, будут с маузерами бегать… Тройки и доносы», — заявил в беседе с «Netgazeti» альпинист Бидзина Гуджабидзе и добавил, что подобный закон стране сейчас не нужен.



«Последствия будут ужасные, в стране ограничат свободу. Это коснется любого гражданина. Тем более, что много помощи поступает из разных стран, от физлиц и для физлиц. Когда им заблагорасудится, когда им будет не выгодна наша позиция, у них будет готов механизм против нас», — сказал он.



Мы спросили, что надо сделать общественности, чтобы закон не был принят.



«надо выходить на улицу. Мне сложно призывать, но я лично так думаю. Я законопослушный гражданин, но этому закону я следовать не буду. Пусть сажают в тюрьму. Штраф я платить не буду.



После принятия закона меня могут свободно задержать за такие слова. Это разве нормально?», — вопрошает Гуджабидзе.





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