

«Пол шага до цензуры» — писательница о законе об «иноагентах»

07.03.2023 16:11





«Этот законопроект затронет абсолютно всех», — считает грузинская писательница-феминист Тамта Мелашвили.



По её словам, российский закон об «иноагентах», который собирается принять Парламент Грузии, вызывает у неё возмущение, поскольку усилия народа для хорошо будущего страны и её граждан оказались под угрозой из-за людей, «которые обогатились и получили власть очень подозрительными методами».



«Есть мнение, якобы законопроект затронет только СМИ и НПО, но на самом деле он ставит под угрозу каждого, всех граждан. Не останется сферы, который он не коснется.



Примером этого является Россия, по которой хороший видно, как этот закон сработал.



Принятие этого закона означает жить в вечном страхе», — заявляет она и добавляет, что из-за этого закона люди лишаться нормальной жизни.



«Эта страна не должна погибнуть ради власти и привилегий нескольких человек, подсевших на российские деньги», — сказала писатель в беседе с «Netgazeti».



Мелашвили отметила, что сама неоднократно получала помощь от организаций, ограничить работу которых пытаются власти и подчеркнула, что власти еще больше ужесточат репрессивную политику — «Мы в пол шаге от цензуры».



«Кто проголосует за этот закон — однозначно предатель и я верю, что хотя бы история укажет им их место», — отметила она.





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