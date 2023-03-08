

Хвича Кварацхелия: «Будущее Грузии в Европе»

08.03.2023 00:32





Хвича Кварацхелия, грузинский футболист, выступающий а итальянский клуб «Наполи», опубликовал пост, в котором поддержал европейское будущее Грузии.



«Будущее Грузии в Европе», — написал Кварацхелия.



На момент публикации новости, за несколько минут статус набрал 21 тысячу реакций, им поделились 3,8 тысяч человек.



Кварацхелия на сегодняшний день, пожалуй, самый популярный грузинский спортсмен.





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