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Хвича Кварацхелия: «Будущее Грузии в Европе»


08.03.2023   00:32


Хвича Кварацхелия, грузинский футболист, выступающий а итальянский клуб «Наполи», опубликовал пост, в котором поддержал европейское будущее Грузии.

«Будущее Грузии в Европе», — написал Кварацхелия.

На момент публикации новости, за несколько минут статус набрал 21 тысячу реакций, им поделились 3,8 тысяч человек.

Кварацхелия на сегодняшний день, пожалуй, самый популярный грузинский спортсмен.


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