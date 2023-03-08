

Участники акции у парламента снесли металлическое заграждение

08.03.2023 01:08





Участники акции у парламента снесли металлическое заграждение, которое было установлено у законодательного органа со стороны проспекта Руставели.



Манифестанты добрались до центральных железных ворот парламента, где мобилизован спецназ.



Как сообщают СМИ, полиция продолжает использовать против митингующих перцовый газ и водометы.



Люди не расходятся.





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