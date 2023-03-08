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Участники акции у парламента снесли металлическое заграждение


08.03.2023   01:08


Участники акции у парламента снесли металлическое заграждение, которое было установлено у законодательного органа со стороны проспекта Руставели.

Манифестанты добрались до центральных железных ворот парламента, где мобилизован спецназ.

Как сообщают СМИ, полиция продолжает использовать против митингующих перцовый газ и водометы.

Люди не расходятся.


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