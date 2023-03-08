

Глявред «Дождя»: НПО и СМИ в Грузии помогли нам, когда мы были вынуждены уехать из России

08.03.2023 13:07





Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко выразил поддержку грузинским НПО и СМИ в борьбе против принятия закона об иноагентах.



Он опубликовал статус в Facebook и отметил, что именно эти люди помогали ему и его семье, когда они были вынуждены покинуть Россию из-за начавшихся репрессий.



«Когда мы были вынуждены год назад уехать из России, в Грузии нам сразу начали помогать наши друзья, журналисты, правозащитники и представители неправительственного сектора. Я никогда не забуду ту помощь, которую они оказали нам, нашей семье, нашим коллегам и друзьям. Именно против них против них партия «Грузинская мечта» сейчас хочет принять «российский» закон об «иностранных агентах». А поскольку закон не имеет здравого смысла — в ход идут водометы. Мои мысли и вся поддержка, которую я могу оказать, — с ними, с этими замечательными людьми Грузии. Верю, что им удастся этому противостоять — в отличие от того, как нам это не удалось в России 10 лет назад», — пишет Дзядко.





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