

«Марш женского движения» движется с площади Республики в сторону парламента

08.03.2023 17:07





В Тбилиси проходит «Марш женского движения» от площади Республики в направлении парламента. На проспекте Руставели собрались члены «Женского движения», а также представители неправительственных организаций, правозащитники и простые граждане.



По словам участников акции, они протестуют против принятого парламентом в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». По их мнению, если законопроект станет законом, он нанесет ущерб и ограничит права женщин, поскольку в будущем он будет служить цели ухода из страны западных организаций.



Как отметили участницы акции, после марша члены «Женского движения» возле парламента зачитают манифест, где, по их словам, будет описан ущерб, который нанесет принятие данного законопроекта правам женщин в Грузии.



По их информации, параллельно с акцией, аналогичная акция проводится и в регионах Грузии.





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