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Студенты демонстративно разорвали учебник под авторством Ираклия Кобахидзе
08.03.2023 18:12
Во дворе Тбилисского государственного университета (ТГУ) протестующие студенты разорвали учебник по конституционному праву авторства председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе.
Студенты протестуют против российского закона об «иноагентах», который накануне был принят в первом чтении. Сегодня они намерены присоединится к протесту у парламента.
Собравшиеся у университета принесли с собой плакаты, которые гласят: «Нет российскому закону!»; «Наша самоцель — Евросоюз!»; «Студенты хотят свободной страны!»; «Назад в СССР? Никогда!».
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