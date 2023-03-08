Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Студенты демонстративно разорвали учебник под авторством Ираклия Кобахидзе


08.03.2023   18:12


Во дворе Тбилисского государственного университета (ТГУ) протестующие студенты разорвали учебник по конституционному праву авторства председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе.

Студенты протестуют против российского закона об «иноагентах», который накануне был принят в первом чтении. Сегодня они намерены присоединится к протесту у парламента.

Собравшиеся у университета принесли с собой плакаты, которые гласят: «Нет российскому закону!»; «Наша самоцель — Евросоюз!»; «Студенты хотят свободной страны!»; «Назад в СССР? Никогда!».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна