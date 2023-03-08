

Студенты демонстративно разорвали учебник под авторством Ираклия Кобахидзе

08.03.2023 18:12





Во дворе Тбилисского государственного университета (ТГУ) протестующие студенты разорвали учебник по конституционному праву авторства председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе.



Студенты протестуют против российского закона об «иноагентах», который накануне был принят в первом чтении. Сегодня они намерены присоединится к протесту у парламента.



Собравшиеся у университета принесли с собой плакаты, которые гласят: «Нет российскому закону!»; «Наша самоцель — Евросоюз!»; «Студенты хотят свободной страны!»; «Назад в СССР? Никогда!».





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