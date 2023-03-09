

Журналист «Netgazeti» подвергся физическому насилию со стороны спецназа

09.03.2023 00:49





Журналист Netgazeti Михеил Гвазабия подвергся физическому насилию со стороны спецназа во время митинга перед парламентом.



Как сообщил наш журналист с места событий, после того, как спецназовцев уведомили, что они журналисты, его ударили ногой.



Спецназовец применил насилие к журналисту Netgazeti, когда тот вел видеосъемку.



«Я спускался в подземный переход напротив церкви Кашвети, где за кем-то гнался спецназ, и снимал видео, мы спустились на несколько лестниц и сказали им, что мы пресса, и после этого он пнул меня ногой и выбил телефон из рук, мое видео прерывается после этого [момента]. После этого спецназовцы продолжили путь и не стали гнаться за нами», — рассказывает журналист Netgazeti с места событий.



Как уже сообщалось, представители спецназа начали применять водометы на акции, проходящей на проспекте Руставели в Тбилиси. Митингующие протестовали против принятия закона об «иноагнетах».





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