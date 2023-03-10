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Спаллетти: Пост Кварацхелия ценен больше, чем его голы
10.03.2023 22:22
На пресс-конференции перед матчем с «Аталантой» в Серии А главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти упомянул Хвичу Кварацхелия.
Один из вопросов Спаллетти был задан и по поводу поста Кварацхелия. Грузинский форвард отреагировал на беспорядки в его стране на этой неделе в социальных сетях, в которых поддержал участников акции в Тбилиси против принятия закона об иноагентов. Хвича написал: "Будущее Грузии в Европе".
Спаллетти публично похвалил Кварацхелия.
«Я читал, что он принял серьезное участие через социальные сети, как всегда должен делать человек, когда он считает, что существует несправедливость. То, что он написал, — это желание фактически выйти на улицы и высказать свою точку зрения. Думаю, это следует приветствовать больше, чем его голы. Он отличный игрок и отличный человек», — заявил Лучано Спаллетти.
Напомним, что против принятия этого закона выступили многие известные члены грузинского общества, в том числе футболисты и футбольные клубы. Сегодня правящая партия "отозвала" данный проект.
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