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Спаллетти: Пост Кварацхелия ценен больше, чем его голы


10.03.2023   22:22


На пресс-конференции перед матчем с «Аталантой» в Серии А главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти упомянул Хвичу Кварацхелия.

Один из вопросов Спаллетти был задан и по поводу поста Кварацхелия. Грузинский форвард отреагировал на беспорядки в его стране на этой неделе в социальных сетях, в которых поддержал участников акции в Тбилиси против принятия закона об иноагентов. Хвича написал: "Будущее Грузии в Европе".

Спаллетти публично похвалил Кварацхелия.

«Я читал, что он принял серьезное участие через социальные сети, как всегда должен делать человек, когда он считает, что существует несправедливость. То, что он написал, — это желание фактически выйти на улицы и высказать свою точку зрения. Думаю, это следует приветствовать больше, чем его голы. Он отличный игрок и отличный человек», — заявил Лучано Спаллетти.

Напомним, что против принятия этого закона выступили многие известные члены грузинского общества, в том числе футболисты и футбольные клубы. Сегодня правящая партия "отозвала" данный проект.


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