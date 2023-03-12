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Мераб Двалишвили победил россиянина Петра Яна в главном поединке UFC
12.03.2023 12:18
Мераб Двалишвили победил бывшего чемпиона, россиянина Петра Яна в главном поединке турнира UFC.
Противостояние грузинского и российского спортсменов длилось пять раундов, и во всех пяти раундах преимущество было у Двалишвили. По решению всех трех судей Мераб выиграл все пять раундов и добился 9-ой победы подряд.
После этой победы Мераба Двалишвили отделяет от чемпионского пояса лишь один шаг.
Грузинский спортсмен выиграл 16 поединков.
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