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Мераб Двалишвили победил россиянина Петра Яна в главном поединке UFC


12.03.2023   12:18


Мераб Двалишвили победил бывшего чемпиона, россиянина Петра Яна в главном поединке турнира UFC.

Противостояние грузинского и российского спортсменов длилось пять раундов, и во всех пяти раундах преимущество было у Двалишвили. По решению всех трех судей Мераб выиграл все пять раундов и добился 9-ой победы подряд.

После этой победы Мераба Двалишвили отделяет от чемпионского пояса лишь один шаг.

Грузинский спортсмен выиграл 16 поединков.


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