

Даже восемь защитников не проблема для Хвичи - реакция итальянцев на гол Кварацхелия

12.03.2023 12:54





Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport отреагировало на феноменальный гол выступающего за итальянский «Наполи» Хвичи Кварацхелия в ворота «Аталанты», опубликовав фото, на котором грузинский форвард в момент гола находится в окружении восьми соперников.







«Против восьми защитников — это не проблема для Хвичи! Опишите гол Кварацхелия», — болельщики с большим энтузиазмом откликнулись на данный призыв издания. Вот несколько эмоциональных постов:



«Являетесь ли вы болельщиком Наполи или нет, но все вы должны аплодировать голу Кварацхелия. Если нет, то вы просто нечестны!»



«Я благодарю Бога за такие прекрасные, поистине уникальные моменты. Футбольная поэзия вернулась и живет в Неаполе».



«Хвича Кварацхелия занимается другим спортом. Они создали вокруг него клетку, а он все равно забил. Таких, как он нет в Серии А. Леао, Мартинес, Влахович не играют такую ​​решающую роль».



«Мне нравится смотреть, как играет Наполи. Если вы футбольный болельщик, неважно, за кого вы болеете, кода видишь гол Кварацхелия, остаётся только аплодировать».



«Феноменальный гол! Хотя весь Наполи играет в отличный футбол».



«В первых матчах на него не обращали особого внимания. Сейчас против него создали систему и удвоили внимание, но, похоже, этого все равно недостаточно».





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