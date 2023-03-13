

Ребенок, пострадавший на Батумском бульваре, скончался в клинике

13.03.2023 11:18





В клинике скончался десятилетний ребенок, пострадавший вчера на Батумском бульваре. Еще один пострадавший ребенок помещен в медицинский центр матери и ребенка.



По существующей информации, сильный ветер снес установленный на Батумском бульваре батут, на котором находились дети. Пострадавшие малолетние были доставлены в клинику бригадой скорой помощи.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, факт расследуется по статье 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности.





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