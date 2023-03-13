

За 6 месяцев граждане России переоформили в Грузии 950 участков земли

13.03.2023 11:50





За 6 месяцев прошлого года - в период с 20 апреля по 20 октября - 1720 иностранных граждан зарегистрировали в собственность в Грузии 1956 участков земли несельскохозяйственного назначения, откуда больше всего - 950 зарегистрировали в собственность 874 гражданина России.



Что касается граждан других стран, то согласно данным, предоставленным Министерством юстиции «IPN» на основании запроса публичной информации, за указанный период 73 гражданина Германии зарегистрировали в Грузии 84 земельных участка; 63 гражданина Азербайджана - 57; 69 граждан Армении - 88; 47 граждан Саудовской Аравии - 66; 66 граждан Израиля - 65; 61 гражданин Ирана - 67; 34 гражданина Египта - 72; 44 гражданина США - 58; 46 граждан Украины - 54; 42 гражданина Греции - 47; 27 граждан Казахстана - 24; 16 граждан Кувейта - 17; 16 граждан Канады - 20.



Остальная часть данных по гражданству владельцев (количество земельных участков указано в скобках) такова:



Австралия 1 (3); Австрия 6(8); Остров Вознесения 1 (1); Американское Самоа 1 (1); Объединенные Арабские Эмираты 13 (25); Аруба 6(8); Бахрейн 1(1); Беларусь 13(21); Бельгия 6(7); Габон 1 (1); Соединенное Королевство 7 (7); Гана 23 (23); Гибралтар 3 (3); Гренада 1(4); Дания 1 (1); Доминика 3 (3); Эфиопия 1 (1); Ирак 6 (14); Испания 3 (3); Турция 27 (24); Туркменистан 1 (1); Йемен 6(6); Индия 5 (5); Иордания 4 (8); Ирландия 4 (6); Италия 1 (1); Катар 6 (7); Кипр 3 (4); Латвия 4 (4); Ливан 11 (10); Ливия 1 (1); Литва 6 (6); лица без гражданства 1 (1); Нидерланды 7 (11); Норвегия 2 (2); Оман 3 (5); Пакистан 3 (3); государство Палестина 2(2); Польша 3 (2); Южно-Африканская Республика 3 (3); Южная Корея 1 (1); Франция 7 (8); Сирия 6 (8); Судан 3 (6); Узбекистан 6 (6); Венгрия 1 (1); Финляндия 2 (2); Кыргызстан 1 (1); Швеция 2 (2); Швейцария 3 (4); Чехия 1 (1); Китай 8 (9); Северная Корея 1 (1).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





