

НПО призвали отменить штрафы выписанные задержанным на протестных митингах

13.03.2023 15:16





Неправительственные организации призывают власти Грузии отменить штрафы и прекратить судопроизводство по делам задержанных на протестных митингах,



Речь идет о демонстрантах, арестованных во время митингов против российского законодательства и чьи дела еще не были рассмотрены в суде.



«По данным МВД, все лица, задержанные в административном порядке в ходе акции, были освобождены из изолятора временного содержания. Их освобождение из-под административного ареста не означает прекращения уголовного дела.



Соответственно, несмотря на их освобождение из заключения, производство по делу об административном правонарушении в их отношении продолжается.



В ходе акций протеста, прошедших 2-3 марта и 7-9 марта 2023 года, полицией в административном порядке было задержано в общей сложности 169 человек.



Призываем:



МВД Грузии прекратить производство по делам об административных правонарушениях в отношении всех лиц, задержанных во время акции, дела которых еще не рассмотрены судом;

Прокуратуру использовать предусмотренную законом возможность обращения к прокурору с протестом для отмены принятых судом постановлений о штрафах;

Специальную следственную службу — обеспечить полное и объективное расследование случаев применения несоразмерной силы со стороны сотрудников правоохранительных органов, произвольных арестов и насилия в отношении задержанных, а также других случаев», — говорится в заявлении.



Ранее участник акции Паата Эдилашвили заявил, что полиция задержала его, когда он с друзьями возвращался домой с уже завершившегося митинга в 4 часа утра.



По словам Эдилашвили, несмотря на запись в протоколе задержания, где указано, что он был задержан возле парламента, на самом деле это произошло на площади Первой Республики.



Кроме того, задержанный, оштрафованный судом на 2000 лари по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении полиции, утверждает, что не оказывал сопротивления полиции ни в момент задержания, ни до этого.



А гражданин Георгий Меквабишвили рассказал, что полиция арестовала его за то, что он снимал видео на митинге возле парламента. «Я снимал, как избивали и истязали участников митинга… судья оштрафовал меня на 2000 лари», — сказал Меквабишвили.



Как сообщили в партии «Дроа», член партии Шушана Мацаберидзе была оштрафована на 5 000 лари за расклейку на улице пяти стикеров в поддержку Украины.



Лидер «Дроа» Элене Хоштария Хоштария опубликовала квитанции о штрафах, выданные Муниципальной инспекцией Мэрии Тбилиси.



По ее словам, Мацаберидзе за каждый стикер она была оштрафована на 1000 лари.



Сколько всего участников митинга против принятия в Грузии российского закона об «иноагетах» было оштрафовано пока неизвестно.





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