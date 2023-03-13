

Студенты ТГУ устроили коридор позора лектору с прокремлевской позицией

13.03.2023 18:35





Студенты Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили устроили коридор позора одному из преподавателей, который отличается антизападной позицией. Они встретили его возгласами «Нет России!».



Элизбар Элисбарашвили частный гость прокремлевской платформы «Альт-Инфо», студенты говорят, что он тиражирует на лекциях кремлевскую пропаганду.



Участники протеста призвали руководство вуза избавиться от всех преподавателей, преследующих антизападные и пророссийские цели.



«Элизбар Элисбарашвили — человек, который угрожает студентам, человек, который является активным сторонником и частым гостем «Альт- Инфо», распространяющий явные пророссийские нарративы, которые не должны звучать ни в ТГУ, ни в любом другом вузе Грузии. Это опасно для нашей государственности, мы считаем, что таким людям не место в стенах вуза», — цитирует телеканал Formula одного из студентов.



Сам Элисбарашвили пообещал обратиться к соответствующим структурам и привлечь к ответственности всех участников протеста.



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