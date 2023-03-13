Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Студенты ТГУ устроили коридор позора лектору с прокремлевской позицией


13.03.2023   18:35


Студенты Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили устроили коридор позора одному из преподавателей, который отличается антизападной позицией. Они встретили его возгласами «Нет России!».

Элизбар Элисбарашвили частный гость прокремлевской платформы «Альт-Инфо», студенты говорят, что он тиражирует на лекциях кремлевскую пропаганду.

Участники протеста призвали руководство вуза избавиться от всех преподавателей, преследующих антизападные и пророссийские цели.

«Элизбар Элисбарашвили — человек, который угрожает студентам, человек, который является активным сторонником и частым гостем «Альт- Инфо», распространяющий явные пророссийские нарративы, которые не должны звучать ни в ТГУ, ни в любом другом вузе Грузии. Это опасно для нашей государственности, мы считаем, что таким людям не место в стенах вуза», — цитирует телеканал Formula одного из студентов.

Сам Элисбарашвили пообещал обратиться к соответствующим структурам и привлечь к ответственности всех участников протеста.


SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна