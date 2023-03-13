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Зафиксирован рост числа въезжающих из Грузии в Россию - РосСМИ
13.03.2023 23:28
В Северной Осетии зафиксирован рост численности людей, въезжающих из Грузии в Россию. За неделю через КПП «Верхний Ларс» в этом направлении проехали более 14 000 человек. Как передает РИА Новости, об этом сообщил вице-премьер региона Ирбек Томаев.
«За прошедшую неделю пункт пропуска «Верхний Ларс» в обоих направлениях пересекли более 26 тысяч человек. Необходимо отметить, что увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации: более 14 тысяч человек», — сказал он.
Как пишет агентство, на прошлой неделе в социальных сетях стали распространяться видео и сообщения о том, что после протестов в Грузии образовались пробки при въезде в Россию.
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