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Зафиксирован рост числа въезжающих из Грузии в Россию - РосСМИ


13.03.2023   23:28


В Северной Осетии зафиксирован рост численности людей, въезжающих из Грузии в Россию. За неделю через КПП «Верхний Ларс» в этом направлении проехали более 14 000 человек. Как передает РИА Новости, об этом сообщил вице-премьер региона Ирбек Томаев.

«За прошедшую неделю пункт пропуска «Верхний Ларс» в обоих направлениях пересекли более 26 тысяч человек. Необходимо отметить, что увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации: более 14 тысяч человек», — сказал он.

Как пишет агентство, на прошлой неделе в социальных сетях стали распространяться видео и сообщения о том, что после протестов в Грузии образовались пробки при въезде в Россию.


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