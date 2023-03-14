

Эдуард Саакашвили: Мой отец очень хочет жить, мы хотим помочь ему найти выход из этой ужасной ситуации

14.03.2023 15:34





«Чем больше будет международный консенсус в отношении того, что жизнь моего отца в опасности, тем больше возрастут шансы его перевода на лечение за границу», — заявил сын экс-президента Михаила Саакашвили на встрече, организованной политической группой Renew Europe в Страсбурге.



По словам Эдуарда Саакашвили, семья была готова к тому, что после возвращения Михаила Саакашвили в Грузию его могут арестовать и ему придется несколько лет провести в тюрьме, но не были готовы к той реальности, с которой столкнулись, когда Михаил Саакашвили борется за выживание в больнице.



По заявлению Эдуарда Саакашвили, когда год назад он говорил об ухудшении здоровья отца, власти сочли это симуляцией и ложью. Однако в последнее время эта линия власти изменилась и теперь они признают, что угроза действительно реальна, хотя и связывают эту угрозу с суицидальными целями.



«Хочу заверить вас, что это не суицид, мой отец очень хочет жить. Вот почему мы здесь. Мы здесь, потому что хотим помочь ему найти выход из этой ужасной ситуации», — сказал Эдуард Саакашвили.



Сын экс-президента отмечает, что растущая международная осведомленность о деле Михаила Саакашвили и поддержка международного сообщества вселяют в них надежду на то, что в конечном итоге они смогут перевести Саакашвили на лечение за границу.



«Я думаю, что когда мой отец выздоровеет и сможет лечиться за границей, это во многом будет благодаря людям в этом зале и за его пределами, которые помогают нам в этой борьбе», — сказал Эдуард Саакашвили.







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