

Мераб Двалишвили занимает 1-е место в рейтинге суперлегкого веса UFC

14.03.2023 15:51





12 марта Мераб Двалишвили выиграл важнейший и исторический бой в своей карьере. Грузин убедительно победил второго номера в суперлегком весе, бывшего чемпиона и одного из лучших бойцов UFC, россиянина Петра Яна.



UFC обновила рейтинги и, конечно же, учла отличное выступление Мераба – поставив Двалишвили на первое место в рейтинге суперлегкого веса, что является лучшим результатом среди грузинских бойцов.



Обладателем чемпионского пояса в суперлегком весе является друг Двалишвили Алджамейн Стерлинг. Шон О’Мэлли опустился на второе место, а Петр Ян занял четвертую позицию.







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