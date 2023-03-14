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Мераб Двалишвили занимает 1-е место в рейтинге суперлегкого веса UFC
14.03.2023 15:51
12 марта Мераб Двалишвили выиграл важнейший и исторический бой в своей карьере. Грузин убедительно победил второго номера в суперлегком весе, бывшего чемпиона и одного из лучших бойцов UFC, россиянина Петра Яна.
UFC обновила рейтинги и, конечно же, учла отличное выступление Мераба – поставив Двалишвили на первое место в рейтинге суперлегкого веса, что является лучшим результатом среди грузинских бойцов.
Обладателем чемпионского пояса в суперлегком весе является друг Двалишвили Алджамейн Стерлинг. Шон О’Мэлли опустился на второе место, а Петр Ян занял четвертую позицию.
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