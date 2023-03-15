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ГПЦ критикует священника, принявшего участие в акции «Альт-Инфо»


15.03.2023   16:30


Патриархия Грузинской православной церкви называла неприемлемым «самовольные действия» одного из священнослужителей на пророссийском митинге «Альт-Инфо». В том же заявлении Патриархия добавляет, что считает неприемлемым попытки «поджечь полицейских и здание парламента» коктейлями Молотова.

«По поводу событий, произошедших несколько дней назад, мы выступили с заявлением, в котором призвали священнослужителей воздержаться от того,что бы публично занимать радикальные и поляризующие позиции.

Тем не менее, вчера, 14 марта 2023 года, в митинге протеста участвовал священнослужитель. Более того, он действовал в нарушение церковного канона и своими призывами способствовал поляризации общества», — говорится в заявлении.

В заявлении также говорится и о протестах 7-8 марта. «Совершенно невозможно принести стране какую-либо пользу посредством «коктейлей Молотова», поджогов правоохранителей и попыток устроить пожар в здании парламента», — считают в Патриархии.

«Это совершенно неприемлемо. Неприемлемо и то, что мы видели вчера, когда на митинге наряду с молитвами звучали угрозы в адрес граждан.

Оскорбительные обращения, нецензурная брань а, тем более, бросание камней в сторону молящегося неуместны с точки зрения церковной этики», — читаем в заявлении.

По заявлению Патриархии, всякий насильственный факт, попытка поляризовать и тревожить, неуравновешенный призыв, с какой бы стороны он ни диктовался, далек от Церкви.


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