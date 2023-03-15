

Кварацхелия стал самым просматриваемым футболистом на Transfermakt

15.03.2023 17:58





Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия стал самым просматриваемым игроком на сайте Transfermakt.com.



Transfermarkt.com – одно из крупнейших и наиболее влиятельных немецких изданий, которое отслеживает текущие трансферы в футбольном мире и публикует ориентировочные цены на игроков.



Согласно последним данным сайта, стоимость грузинского легионера неаполитанцев составляет 60 млн евро. В этом показателе он опередил таких легенд современного футбола как Лео Месси и Криштиано Роналду – 50 млн и 20 млн соответственно.



Слухи о том, что 22-летний Кварацхелия входит в сферу интересов европейских топ-клубов, стали все чаще появляться в спортивной прессе. СМИ пророчат Хвиче место в основном составе в мадридском "Реале", лондонском "Арсенале", "Манчестер Сити".



Руководство "Наполи" неоднократно заявляло, что не собирается расставаться с юным лидером своей команды и собирается продлить контракт с Кварой до 2027 года.



Хвича Кварацхелия не так давно был признан лучшим игроком серии А в феврале по версии EA Sports. Он стал первым игроком, который дважды за один сезон становился лучшим игроком месяца по версии EA Sports. Ранее почетную награду ему вручили в августе 2022 года.



Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб из батумского "Динамо" в июне 2022 года за скромную сумму – 10 млн евро. Согласно действующему контракту, он получает в год 1,1 млн евро. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти.





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