

За три года 16 567 граждан России получили ВНЖ или гражданство Грузии

16.03.2023 17:29





В 2020-22 гг. 16 567 граждан России получили вид на жительство или гражданство Грузии. Об этом свидетельствует информация полученная «Batumelebi» от Агентства по развитию государственных услуг.



Разные формы вида на жительство получили 10 043 человек, а грузинскими гражданами стали 6 524 гражданина РФ (в том числе и бывшие граждане Грузии). В 2022 гражданство Грузии получили 3 200 человек.



Вид на жительство



За указанный период (2020-22) заявку на получения ВНЖ в Грузии внесли 1 068 россиян. 996 получили положительный ответ. Эти лица — бывшие граждане Грузии.



Из 2 261 гражданина РФ, подавших заявку на краткосрочное ВНЖ, положительный ответ получили 1 536 человек.



Из 4 832 подавших заявку 4 076 получили постоянный ВНЖ Грузии.



Гражданство

В 2020-22 гг. с просьбой восстановления гражданства обратились 38 россиян. Удовлетворены были лишь 9 заявок.



С просьбой временного восстановления гражданства Грузии обратились 4 095 человек, удовлетворили просьбу 2 845. Это бывшие грузинские граждане, которые утратили грузинское гражданство после получения российского.



Также, 14 россиян просили присвоить им гражданство в упрощенном порядке. Удовлетворили заявки лишь четырех.



В качестве исключения гражданство Грузии получили 3 666 россиян. На рассмотрении остаются еще 1 417 таких заявок.





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