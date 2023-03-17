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Состоялась жеребьевка чертвертьфиналов Лиги Чемпионов
17.03.2023 15:22
Сегодня проходит жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов.
Жеребьевка началась в 14:00 по московскому времени.
Лига чемпионов
1/4 финала
«Реал Мадрид» – «Челси»
«Манчестер Сити» – «Бавария»
«Милан» – «Наполи»
«Интер» – «Бенфика»
1/2 финала
«Милан» / «Наполи» – «Интер» / «Бенфика»
«Реал Мадрид» / «Челси» – «Манчестер Сити» / «Бавария»
Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы начнутся 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая. Финал пройдет 10 июня.
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