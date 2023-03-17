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Состоялась жеребьевка чертвертьфиналов Лиги Чемпионов


17.03.2023   15:22


Сегодня проходит жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов.

Жеребьевка началась в 14:00 по московскому времени.

Лига чемпионов

1/4 финала

«Реал Мадрид» – «Челси»

«Манчестер Сити» – «Бавария»

«Милан» – «Наполи»

«Интер» – «Бенфика»

1/2 финала

«Милан» / «Наполи» – «Интер» / «Бенфика»

«Реал Мадрид» / «Челси» – «Манчестер Сити» / «Бавария»


Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы начнутся 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая. Финал пройдет 10 июня.


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