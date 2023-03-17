

«Армейский лагерь» для школьников появится в Грузии летом

17.03.2023 15:45





Новый проект "Армейский лагерь" для учеников 9-11 классов общеобразовательных школ впервые стартует в Грузии этим летом, говорится в сообщении министерства обороны.



Цель проекта – воспитание патриотического духа у молодого поколения, пропаганда здорового образа жизни и повышение осведомленности о грузинской армии. Школьников научат оказывать первую медицинскую помощь, изучат такие предметы как топография и навигация, а также многое другое.

Летний "Армейский лагерь" – проект, инициированный Департаментом стратегических коммуникаций и связей с общественностью Минобороны, впервые реализуется в этом году совместно с министерством образования.





"Армейский лагерь" пройдет летом в Коджори (близ Тбилиси) в Академии сержантов имени Георгия Анцухелидзе.



Заместители министров обороны и образования и науки Григол Гиоргадзе и Тамар Махарашвили лично посетили лагерь и вместе с военными обсудили подготовку программы.



Проведение летнего "Армейского лагеря" обеспечит Командование учебного и военного образования.

В Академии сержантов уже начата подготовка мест, необходимых для лагеря, идет работа над расписанием и детальной подготовкой программы различных мероприятий.







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