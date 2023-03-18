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Станция метро «Гоциридзе» возобновила обслуживание пассажиров
18.03.2023 11:48
Полная реабилитация и обновление станции метро «Гоциридзе» завершены, и станция обслуживает пассажиров в обычном режиме. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.
Обновленную станцию метро осмотрел мэр столицы Каха Каладзе.
«Работы по реабилитации станции метро «Гоциридзе» завершены. Как известно, все это время шли процедуры приема в эксплуатацию. Были определенные пробелы, нужно было исправить некоторые детали, которые, конечно же, были учтены. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед общественностью, перед всеми, кто пользуется общественным транспортом, а конкретнее - метрополитеном, за то, что эта станция метро так долго была закрыта. Приходилось много раз пояснять, что было причиной задержки работ, и почему была такая большая проблема. К сожалению, есть компании, которые не выполняют и не могут выполнять свои обязательства по договору. В данном конкретном случае проблема была в том, что нам пришлось менять обе компании-подрядчика, и из-за этого время затянулось», - сказал Каха Каладзе.
Сообщается, что рамках реабилитации были обновлены интерьер и экстерьер станции, перрон для посадки пассажиров теперь полостью перекрыт крышей, проведены работы по его укреплению. Также станция адаптирована для лиц с ОВЗ. Были отремонтированы помещения для сотрудников и в соответствии с современными стандартами изменена звуковая система. Бюджет проекта составил 4.7 млн лари.
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