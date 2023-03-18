

Станция метро «Гоциридзе» возобновила обслуживание пассажиров

18.03.2023 11:48





Полная реабилитация и обновление станции метро «Гоциридзе» завершены, и станция обслуживает пассажиров в обычном режиме. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.



Обновленную станцию ​​метро осмотрел мэр столицы Каха Каладзе.



«Работы по реабилитации станции метро «Гоциридзе» завершены. Как известно, все это время шли процедуры приема в эксплуатацию. Были определенные пробелы, нужно было исправить некоторые детали, которые, конечно же, были учтены. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед общественностью, перед всеми, кто пользуется общественным транспортом, а конкретнее - метрополитеном, ​​за то, что эта станция метро так долго была закрыта. Приходилось много раз пояснять, что было причиной задержки работ, и почему была такая большая проблема. К сожалению, есть компании, которые не выполняют и не могут выполнять свои обязательства по договору. В данном конкретном случае проблема была в том, что нам пришлось менять обе компании-подрядчика, и из-за этого время затянулось», - сказал Каха Каладзе.



Сообщается, что рамках реабилитации были обновлены интерьер и экстерьер станции, перрон для посадки пассажиров теперь полостью перекрыт крышей, проведены работы по его укреплению. Также станция адаптирована для лиц с ОВЗ. Были отремонтированы помещения для сотрудников и в соответствии с современными стандартами изменена звуковая система. Бюджет проекта составил 4.7 млн лари.





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