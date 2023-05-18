

В Грузии, предположительно от ветрянки, умер четырехлетний ребенок

18.05.2023 14:04





В Грузии умер четырехлетний ребенок, предполагается, что его смерть произошла в результате осложнений, вызванных ветряной оспой (ветрянка). Семья ребенка проживала в городе Гори.



Как рассказал телеканалу «Мтавари Архи» родственник семьи, ребенка, состояние которого к тому времени уже ухудшилось, доставили в клинику «Гормеди», где со стороны врачей ему не было оказано должной помощи, поэтому семья отвезла ребенка в Клинику им. Цицишвили в Тбилиси.



«Мы не успели, он умер на руках у матери. Когда придешь и один час нужен для того, что бы мобилизировать реанимобиль, или вообще что бы что-нибудь было сделано. [Отвечают] у ребенка ветрянка и мы не можем его завести в комнату. В какую комнату вы не можете занести?! [Говорят] мы не можем сделать переливание. Но можно же было сделать ребенку переливание в приемной или где-то еще, если вам не все равно», — говорит родственник семьи.



Как сообщили «Netgazeti» в клинике «Гормеди», по данному инциденту ведется расследование.



«Они приехали к нам, и наши врачи предложили стационарное лечение, однако члены семьи не захотели (оставлять ребенка в клинике) и сразу уехали в Тбилиси, самовольно покинув клинику», — сказали в «Гормеди» Netgazeti.



По словам директора тбилисской Клиники им. Цицишвили Майи Чхаидзе, ребенок умер примерно через час после поступления в клинику.



«У него была сыпь ветряной оспы. Из анамнеза известно, что у него была ветряная оспа, это был 7-й день болезни, он поступил к нам с остановкой сердца, расширением зрачков и остановкой дыхания. Это уже называется клинической смертью. Во время перевозки по дороге ему было плохо, его привезли сами родители. Были проведены реанимационные мероприятия, но безрезультатно. Он умер сегодня утром, у нас (в клинике) он находился около часа, он был практически мертв», — сообщила «Мтавари Архи» директор клиники Майя Чхаидзе.





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