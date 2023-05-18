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Избрание двух не являющихся судьями членов Высшего совета юстиции отложено на две недели
18.05.2023 15:33
Процесс принятия решения в связи двумя кандидатами, которые должны быть избраны в Высший совет юстиции по квоте парламента, отложен на две недели.
На пленарном заседании парламента формально был проведен второй тур голосования, в результате все четыре кандидата были провалены.
Как пояснил перед процедурой голосования лидер большинства Ираклий Кобахидзе, к вопросу вернутся через две недели, а до этого пройдут консультации в связи с выбором кандидатов, прошедших во второй тур.
Во второй тур для заполнения двух вакантных мест перешли четыре кандидата, имеющие большую поддержку по сравнению с другими. Этими кандидатами являются Русудан Квиникадзе (89 голосов), Гога Кикалашвили (89 голосов), Леван Немсадзе (88 голосов) и Нино Нишнианидзе (87 голосов).
Третий тур состоится 30 мая.
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