

Избрание двух не являющихся судьями членов Высшего совета юстиции отложено на две недели

18.05.2023 15:33





Процесс принятия решения в связи двумя кандидатами, которые должны быть избраны в Высший совет юстиции по квоте парламента, отложен на две недели.



На пленарном заседании парламента формально был проведен второй тур голосования, в результате все четыре кандидата были провалены.



Как пояснил перед процедурой голосования лидер большинства Ираклий Кобахидзе, к вопросу вернутся через две недели, а до этого пройдут консультации в связи с выбором кандидатов, прошедших во второй тур.



Во второй тур для заполнения двух вакантных мест перешли четыре кандидата, имеющие большую поддержку по сравнению с другими. Этими кандидатами являются Русудан Квиникадзе (89 голосов), Гога Кикалашвили (89 голосов), Леван Немсадзе (88 голосов) и Нино Нишнианидзе (87 голосов).



Третий тур состоится 30 мая.





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